Meloni attacca chi polemizza sull’ICE e chiede agli Stati Uniti di proteggere l’Europa. La premier si chiede come sia possibile criticare la presenza di forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, poi chiedere comunque il loro aiuto per la difesa del continente. La sua voce si alza mentre il dibattito sulla presenza americana in Europa fa ancora discutere.

AGI - "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiad i, come accade sempre in questi eventi con i diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa?". Lo dice Giorgia Meloni, in una conversazione con Il Foglio. "Credo - riprende la presidente del Consiglio - che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi. Dopodiché ho sempre difeso, nel rapporto con gli Stati Uniti, l'unità dell'Occidente. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: Strano polemizzare sull'ICE e chiedere a Usa di difendere l'Europa

