In un contesto di crescente tensione tra Unione Europea e Stati Uniti, le dichiarazioni di Mark Rutte evidenziano l'importanza di un rapporto stabile e condiviso. Rutte si schiera con Trump sull'importanza di intervenire in questioni chiave come l'Artico, sottolineando che difendere l'Europa senza il coinvolgimento degli USA è un'ipotesi irrealistica. Questa posizione riflette le sfide attuali nelle relazioni transatlantiche e il bisogno di un dialogo costruttivo.

In un momento in cui i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti sembrano sul punto di rompersi, la linea di Mark Rutte è chiara. Parlando alla commissione Sicurezza e Difesa del Parlamento Ue, ha sottolineato come, per quanto riguarda sia la difesa comunitaria, sia il supporto bellico a Kiev, Bruxelles non può fare a meno di Washington. "L'Europa sta ora costruendo la propria industria della difesa, ed è vitale. Ma al momento non può fornire neanche lontanamente tutto ciò di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi oggi e per dissuadere domani", ha affermato. "Senza questo flusso di armamenti dagli Stati Uniti, non possiamo tenere l'Ucraina in grado di combattere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rutte all'Ue si schiera con Trump: "Ha ragione sull'Artico. Difendere l'Europa senza gli Usa? Sognate"

Approfondimenti su rutte schiera

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha espresso supporto alle osservazioni di Donald Trump sulla sicurezza dell’Artico e sulla Groenlandia.

L’attuale escalation tra Ue e Stati Uniti sull’Artico evidenzia le tensioni geopolitiche legate alle risorse e agli interessi strategici nella regione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su rutte schiera

Argomenti discussi: Rutte incontra la premier danese Frederiksen: Lavoriamo insieme per la difesa dell'Artico - Ue verso sospensione controdazi Usa per altri 6 mesi; Ue valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia (Ft). Trump vedrà a Davos leader europei e von der Leyen; Davos, Trump attacca l'Europa. Poi vede Rutte e annuncia intesa con Nato sulla Groenlandia; Groenlandia: Trump intesa con Rutte, stop ai dazi da febbraio.

Nato: Rutte, Ue e Canada devono prendersi maggiori responsabilitàIn ambito Nato, è giusto e appropriato che Ue e Canada si assumano maggiori responsabilità in termini di sicurezza e difesa. Lo ha ... agenzianova.com

Rutte: L'Ue garantisca flessibilità sull'uso dei 90 miliardi per KievVorrei davvero sollecitarvi con forza a garantire flessibilità su come questi fondi possono essere spesi e a non essere eccessivamente restrittivi con vincoli sugli Usa da parte dell'Ue, ha ... ansa.it

Meloni dovrebbe lavorare con Merz per costruire un’Europa unita, forte e indipendente e invece propone il Nobel per #Trump, aggiungendosi alla schiera dei vassalli e degli adulatori che assecondano le “follie dell’imperatore”. Come italiano e come europeo - facebook.com facebook