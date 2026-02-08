Draymond Green segna il triplo e sfida LeBron | Marcami come fossi Steph Curry
Draymond Green ha messo a segno un tiro da tre punti e poi si è rivolto a LeBron James, sfidandolo a marcature più intense come farebbe Steph Curry. La scena si è accesa durante la partita, con Green che ha lanciato una frecciatina al rivale, invitandolo a difendersi meglio, come se stesse parlando direttamente a Curry. LeBron ha risposto, ma il clima tra i due si è fatto teso.
Nella notte NBA, i Los Angeles Lakers hanno superato i Golden State Warriors, arrangiando una vittoria che ha tenuto viva l’attenzione dei tifosi. Tra gli episodi che hanno definito la serata, si è distinto un video che mostra Draymond Green coinvolto in un intercambio vocale con LeBron James, episodio che ha trovato ampia diffusione sui social. Il momento è stato catturato durante una fase di gioco in cui LeBron ha segnato una tripla dall’angolo, suscitando reazioni tra gli osservatori e tra i due protagonisti in campo. La sequenza ha avuto rilievo perché è coincisa con un tiro pesante di LeBron James dall’angolo, utilizzato per aprire o chiudere una porzione di partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Draymond Green Lebron
Dopo i recenti eventi di Minneapolis e la morte di Alex Pretti, Steph Curry ha espresso il suo sostegno ai cittadini che hanno manifestato, sottolineando l'importanza di affrontare le ingiustizie con coraggio.
Ultime notizie su Draymond Green Lebron
