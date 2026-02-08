Draymond Green ha messo a segno un tiro da tre punti e poi si è rivolto a LeBron James, sfidandolo a marcature più intense come farebbe Steph Curry. La scena si è accesa durante la partita, con Green che ha lanciato una frecciatina al rivale, invitandolo a difendersi meglio, come se stesse parlando direttamente a Curry. LeBron ha risposto, ma il clima tra i due si è fatto teso.

Nella notte NBA, i Los Angeles Lakers hanno superato i Golden State Warriors, arrangiando una vittoria che ha tenuto viva l’attenzione dei tifosi. Tra gli episodi che hanno definito la serata, si è distinto un video che mostra Draymond Green coinvolto in un intercambio vocale con LeBron James, episodio che ha trovato ampia diffusione sui social. Il momento è stato catturato durante una fase di gioco in cui LeBron ha segnato una tripla dall’angolo, suscitando reazioni tra gli osservatori e tra i due protagonisti in campo. La sequenza ha avuto rilievo perché è coincisa con un tiro pesante di LeBron James dall’angolo, utilizzato per aprire o chiudere una porzione di partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Draymond Green segna il triplo e sfida LeBron: "Marcami come fossi Steph Curry

Approfondimenti su Draymond Green Lebron

Dopo i recenti eventi di Minneapolis e la morte di Alex Pretti, Steph Curry ha espresso il suo sostegno ai cittadini che hanno manifestato, sottolineando l'importanza di affrontare le ingiustizie con coraggio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Draymond Green Lebron

Argomenti discussi: Draymond Green: Una trade? Se è la fine, che epoca incredibile è stata; Utah strapaga Jaren Jackson. Vucevic a Boston, Draymond Green sul mercato; NBA, la mossa di Golden State: addio a Kuminga e al sogno Antetokounmpo, arriva Porzingis; Analisi istantanea di Warriors: senza Curry, Golden State, shorthanded, scende a 76ers prima della scadenza commerciale.

Draymond Green ammette: «So che Golden State potrebbe scambiarmi»Dopo 13 anni, per la prima volta Draymond Green sembra poter lasciare i Golden State Warriors. Dopo la sconfitta per 113-94 di martedì sera contro i Philadelphia 76ers, Green ... pianetabasket.com

Utah strapaga Jaren Jackson. Vucevic a Boston, Draymond Green sul mercatoSi entra nel vivo mentre prosegue il conto alla rovescia verso la scadenza della finestra per gli scambi, prevista per giovedì 5 febbraio alle 21 ora italiana. E c'è attesa per capire cosa farà Gianni ... msn.com

Di cosa avrà parlato Draymond Green con la dirigenza dei Warriors nel recente colloquio #cronachedibasket #nba #goldenstatewarriors #draymondgreen #green facebook

Draymond Green ammette: «So che Golden State potrebbe scambiarmi» #NBA | #pianetabasket x.com