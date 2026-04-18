Toyota 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Toyota ha aggiornato la sua gamma con l’introduzione dell’ibrido di quinta generazione su modelli come Yaris, Corolla e RAV4. La casa automobilistica ha anche annunciato che, entro il 2028, lancerà la nuova versione della Corolla Cross. In questo anno, vengono quindi presentate novità sia a livello di motorizzazioni sia di modelli, con un occhio di riguardo alle versioni ibride.

Aggiornato 18 aprile 2026: la gamma Corolla Cross 2028 è in preparazione. Intanto il 2026 è l’anno in cui Toyota porta a regime l’ibrido di quinta generazione su Yaris, Corolla e RAV4. Toyota è il brand più venduto al mondo ed è il leader italiano nell’ibrido elettrificato. In Italia la gamma 2026 copre dieci modelli, tutti disponibili in motorizzazione ibrida (Full Hybrid E-CVT) e, in alcuni casi, anche plug-in o 100% elettrica. Ecco il listino completo, i prezzi reali e quale Toyota conviene scegliere nel 2026. Tutti i modelli Toyota 2026 con prezzi. Modello Tipo Lunghezza Prezzo da Motori Aygo X Citycar rialzata 3,70 m 20.850€ 1.5 Full Hybrid 115 CV E-CVT Yaris Utilitaria ibrida 3,94 m 24.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Toyota 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere 5 neue Toyota Modelle, die 2026 alles verändern! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: NUOVO TOYOTA HILUX MILD HYBRID 48V, APRE LA PRE-VENDITA DELLA GENERAZIONE 2026; Toyota Yaris Cross (2026); Toyota Yaris Cross (2026), come cambia con il restyling; Toyota Yaris Cross, ecco come cambia con il restyling. Toyota Yaris Cross 2026, ora è come un piccolo RAV4Come cambia la Toyota Yaris Cross nel 2026? Migliora e lo fa con un restyling che interviene sul frontale. Le caratteristiche, i motori e allestimenti ... fleetmagazine.com Nuovo Toyota Hilux 2026, il 2.8 diesel 48V si rinnovaToyota Hilux mild hybrid 48V 2026: 204 CV, 500 Nm, 6 rapporti automatici, traino 3.500 kg e prezzi da 41.400 euro IVA esclusa. quotidianomotori.com