Marketa Vondrousova si ferma | Soffro di ansia e stress Qualcuno bussava alla mia porta di notte
L'ex campionessa di Wimbledon ha annunciato di voler interrompere temporaneamente la propria attività nel tennis, spiegando di soffrire di ansia e stress. Ha riferito che nelle ultime settimane ha avuto problemi di insonnia e che qualcuno si è presentato alla sua porta di notte. La giocatrice ha deciso di prendersi una pausa per affrontare queste difficoltà e di comunicare pubblicamente la propria situazione.
Marketa Vondrousova, ex campionessa di Wimbledon, annuncia che si prenderà una pausa dal tennis e racconta le vicissitudini legate all'ultimo periodo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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