Marketa Vondrousova si ferma | Soffro di ansia e stress Qualcuno bussava alla mia porta di notte

L'ex campionessa di Wimbledon ha annunciato di voler interrompere temporaneamente la propria attività nel tennis, spiegando di soffrire di ansia e stress. Ha riferito che nelle ultime settimane ha avuto problemi di insonnia e che qualcuno si è presentato alla sua porta di notte. La giocatrice ha deciso di prendersi una pausa per affrontare queste difficoltà e di comunicare pubblicamente la propria situazione.