L’attore Can Yaman è negativo ai test antidroga sono arrivati i risultati

Can Yaman può tirare un sospiro di sollievo. Dopo il fermo di inizio settimana in un locale di Istanbul, l’attore turco è stato sottoposto ai test antidroga. I risultati sono arrivati e sono negativi. Per ora, niente problemi con le sostanze stupefacenti.

Sospiro di sollievo per Can Yaman e per i suoi fan: l’attore turco, protagonista del nuovo Sandokan, è risultato negativo ai test antidroga ai quali era stato sottoposto dopo il fermo avvenuto il 10 gennaio in un locale di Istanbul. Yaman era stato rilasciato la sera stessa del controllo e l’ 11 gennaio aveva fatto rientro in Italia, circostanza che già allora aveva ridimensionato l’ipotesi di un suo coinvolgimento nell’indagine. Durante il breve fermo, l’attore trentaseienne era stato sottoposto a test su urine, sangue e capelli. I risultati, resi noti oggi, hanno confermato l’ assenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia dell’arresto di Can Yaman in Turchia nell’ambito di un’indagine antidroga.

Nella notte di Istanbul, un'operazione antidroga ha portato all'arresto di sette persone, tra cui l'attore turco Can Yaman e la cantante Selen Görgüzel.

