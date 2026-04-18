volterra piange pier nello manoni

La comunità di Volterra si prepara a ricordare Pier Nello Manoni, figura nota per il suo lavoro come fotografo e documentarista. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti, che hanno condiviso il loro dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato gran parte della vita a rappresentare la città e le sue tradizioni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra coloro che lo avevano conosciuto e stimato.

La comunità di Volterra si stringe nel lutto per la scomparsa di Pier Nello Manoni, intellettuale, fotografo e documentarista che ha dedicato la sua intera esistenza a raccontare l’anima della città. Con Manoni scompare non solo un artista raffinato, ma un testimone oculare che, attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica e della cinepresa, ha saputo trasformare la cronaca locale in memoria collettiva. Noto per la sua profonda cultura e per la capacità di cogliere l’essenza più autentica delle tradizioni e dei volti volterrani, Manoni ha firmato opere di immenso valore documentale. Tra queste spicca il pluripremiato documentario dedicato al graffito di Nof4, un lavoro che ha permesso di far conoscere a livello internazionale la complessa e umana vicenda legata all’ex ospedale psichiatrico di Volterra.🔗 Leggi su Lanazione.it

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