VIDEO | San Pier Niceto piange i fratelli Pino | Erano amati e stimati neppure nella morte sono stati separati

La comunità di San Pier Niceto si è raccolta in piazza Roma per i funerali dei fratelli Devis e Giuseppe Pino, morti in un tragico incidente. La piazza si è riempita di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a due uomini molto stimati e amati. Durante la cerimonia, le famiglie hanno ricevuto affetto e solidarietà da parte di tutti i presenti. La perdita ha colpito profondamente l’intera comunità, che si è stretta intorno ai familiari dei due fratelli.

A San Pier Niceto la comunità si è stretta attorno alle famiglie dei fratelli Devis e Giuseppe Pino durante i funerali celebrati in piazza Roma. Rose rosse adornavano le bare, mentre amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni hanno reso l'ultimo saluto ai due cacciatori uccisi nei boschi.

