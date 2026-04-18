Volley Under 14 successo nel torneo a Pisa Rainbow conquista lo Spritz Tournament

L’Under 14 della Rainbow Spezia ha vinto l’edizione 2023 dello Spritz Tournament, torneo giovanile organizzato dall’Asd Ospedalieri Pisa e giunto alla sua ottava edizione. La competizione si è svolta a Pisa ed è inserita nel memorial dedicato ad Alessandra Palla. La squadra ha ottenuto il successo in questa manifestazione nazionale dedicata alle giovani promesse del volley.

Una grande soddisfazione per l’Under 14 della Rainbow Spezia, che trionfa nell’importante torneo nazionale giovanile ’Spritz Tournament’ giunto alla sua 8ª edizione ed organizzato dall’Asd Ospedalieri Pisa, valido per il memorial ’Alessandra Palla’. In due giornate molto intense, con partite al meglio dei 3 set dal livello tecnico era decisamente alto e dove di certo non mancava l’agonismo sia in campo e sugli spalti, le spezzine hanno superato brillantemente la concorrenza. "Il primo giorno abbiamo affrontato il Livorno, vincendo 2-0 – dice coach Faouzi Badr – e poi la squadra di casa Ospedalieri Rosso in una sfida conclusa sul 2-1 con una rimonta incredibile nel terzo set.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Under 14, successo nel torneo a Pisa. Rainbow conquista lo Spritz Tournament Notizie correlate Volley C femminile. Rainbow vola in altoRainbow Spezia 3 Admo Lavagna 0 (25-20; 25-17; 25-18) RAINBOW SPEZIA: Deste 1, Giangreco, Pagani 7, Perchiazzi, Bencaster 5, Zonca 6, Ambrosiani 3,... Perugia, il Torneo nazionale di Volley Omphalos Lgbti fa 11: "Lo sport contro le discriminazioni"È quasi al suo fischio di inizio la nuova edizione del Torneo nazionale di Volley Omphalos Lgbti: “30 squadre iscritte da tutta Italia - scrivono gli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Campioni U15 Maschile e U14 Femminile; La Trentino Volley Under 14 è Campione d’Italia; Del Monte® Boy League, secondo gradino del podio per la Vero Volley Monza Under 14; Trentino Volley Under 14 campione d’Italia: il vivaio gialloblù torna sul tetto nazionale nella Boy League 2026. Pallavolo: in 2ª divisione ’vendicato’ il ko dell’andata pur in emergenza. l’under 16 si piazza quinta ed esce di scena. Mise Volley, successo al tie-break a Pistoia ...Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net River Volley campione provinciale under 16, supera al quinto set ArdavolleySi sono concluse con la festa del River Volley Floricoltura De Santis le Final Four Provinciali Under 16. Nel Palazzetto di San Giorgio, infatti, le ... piacenzasera.it GAME DAY Under 16 - Coppa Pavia Venerdì 17 Aprile Ore 19:00 Piazza Mira, Casorate Primo HORIDEA CERTOSA VOLLEY In bocca al lupo! facebook