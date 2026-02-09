Volley C femminile Rainbow vola in alto

Questa sera Rainbow Spezia conquista una vittoria netta contro Admo Lavagna, chiudendo con un 3-0 facile. Le ragazze di coach hanno dominato il campo, con Venturini e Bado in grande spolvero. La partita si è aperta con un primo set combattuto, ma nel secondo e nel terzo Rainbow ha preso il controllo, portando a casa i tre punti senza troppi problemi. È un risultato importante per la squadra, che ora guarda avanti con più fiducia.

Rainbow Spezia 3 Admo Lavagna 0 (25-20; 25-17; 25-18) RAINBOW SPEZIA: Deste 1, Giangreco, Pagani 7, Perchiazzi, Bencaster 5, Zonca 6, Ambrosiani 3, Venturini 23, Bado 11, Benettini, libero Pilli; n.e. Allegretto e Mozzachiodi. All. Saccomani. ADMO LAVAGNA: Vanti 1, Passarelli, Lenzi 6, Malatto Hornauer, Carrara 6, Trovini 1, Ghiozzi 1, Podestà 18, Campodonico 11, Brignardello 4, libero Pescio; n.e. Canelli. All. Trabucco. Arbitri: Sabato e Barcellone VEZZANO LIGURE – Grande prova di forza della Rainbow Volley Spezia che, dopo aver battuto 3-0 il Volare ad Arenzano, ai Prati di Vezzano rifila lo stesso risultato all’ ambizioso Admo Lavagna, ex terza forza del girone, nella 14ª giornata di serie C femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley C femminile. Rainbow vola in alto Approfondimenti su Rainbow Spezia Volley In Prima Divisione femminile ligure. Podenzana Tresana non lascia scampo alla Rainbow Spezia Nel campionato di Prima Divisione femminile ligure, Podenzana Tresana ha ottenuto una vittoria netta contro Rainbow Spezia “B“ con il punteggio di 3-0. Volley femminile, Antropova dirompente e Scandicci vola. Novara cade a Chieri, Bergamo si rialza Nella sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, si registrano importanti risultati: Antropova si conferma protagonista, mentre Scandicci avanza, e Novara perde a Chieri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rainbow Spezia Argomenti discussi: Volley C femminile. Rainbow vola in alto; Pallavolo, Rainbow Spezia cerca un'altra vittoria; Rainbow Spezia travolge Arenzano e continua la caccia alla capolista Cogoleto; Prova del nove per la Rainbow Spezia. Rainbow-Lavagna è una sfida d’alta classificaTante gare interessanti nei campionati di volley. In B maschile la Npsg torna in campo a Mondovì. D femminile, Vdm insegue la capolista . lanazione.it Tabellone Champions League volley femminile 2026: Conegliano ai quarti, derby italiano ai playoffSi è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-2026 di volley femminile. A determinare la griglia sono stati i ... oasport.it Volley, serie C: nel femminile continua il dominio delle bresciane x.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. . Guarda gli Highlights della sfida valevole per la 23^ giornata della Serie A1 Tigotà stagione 2025/26 tra Igor Volley Novara e Vero Volley #volleyball #pallavolo #iLoveVolley facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.