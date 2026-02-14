Volley B2 femminile | Team 80 Gabicce a Ozzano per rifarsi La Cimas Urbania nella bolgia di Tortoreto

Il Team 80 Gabicce scende in campo ad Ozzano per cercare di riscattarsi dopo le ultime sconfitte, mentre la Cimas Urbania si prepara a giocare a Tortoreto contro il Viva Volley. La squadra di Pesaro vuole dimostrare il proprio valore in una partita decisiva, con l’obiettivo di migliorare la classifica. Nel frattempo, Urbania affronta un incontro difficile in Abruzzo, in un palazzetto caldo e pieno di tifosi.

Sereie B2 femminile. In campo le pesaresi. Qui Urbania. Oggi alle 18 la Cimas Urbania sarà di scena a Tortoreto in Abruzzo contro il Viva Volley. "Ci aspetta una trasferta lunga a Tortoreto – avvisa il dirigente Loris Violini –. La squadra che incontreremo, dopo un inizio non brillante, ha trovato un bel ritmo e ora occupa il 5° posto in classifica. Come tutte le formazioni di questo girone ha un buon organico, senza punti deboli evidenti e servirà la miglior Cimas Urbania per giocare alla pari". Violini continua: "Ci aspetta un ambiente molto caldo, con un bel tifo per la squadra locale. Dobbiamo quindi liberare la mente, giocare con determinazione e con lucidità fino all’ultimo punto della partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera a Gabicce si gioca un match importante di serie B2 femminile.

CIMAS URBANIA – FAIL GROUP MARSCIANO 2-3 (25-22, 25-21, 22-25, 20-25, 14-16) URBANIA: Violini cap. 20, Cicchitelli 16 ,Ventrone 17 ,Saltarelli 12, Beciani 12 ,Ginesi 3 ,Zazzeroni (L1), Mensà 2 ,Storti 1, Antoniucci 0 ,Borelli .N.E. – Cola, Guidi ( L2) ,Pu facebook