Volley serie B2 femminile Cimas e Team 80 Gabicce c’è il fattore campo

Questa sera a Gabicce si gioca un match importante di serie B2 femminile. La Cimas affronta alle 18 in casa la Fail Group Marsciano. Le due squadre sono a pari punti, 18, e la partita si preannuncia decisiva per la classifica. Il dirigente Loris Violini sottolinea l’importanza di questa sfida, che potrebbe fare la differenza nella corsa ai playoff.

In serie B2 femminile la Cimas oggi affronta alle 18 in casa la Fail Group Marsciano: "Siamo a pari punti – dice il dirigente Loris Violini – a quota 18 punti. Vengono da due ottime prestazioni nelle ultime due giornate: sconfitta di misura a Filottrano e vittoria contro la corazzata Omac. Ci sono individualità capaci di spostare gli equilibri di qualsiasi partita, sono ben allenate e molto grintose. Noi dobbiamo trovare continuità di rendimento per tutta la partita, senza mai abbassare la guardia. Pur essendo solo la prima giornata di ritorno, è già una partita importante ai fini della classifica".

