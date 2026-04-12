Volley serie B Cavallino scivolone inatteso Cade in casa dopo sei successi

Nel campionato di volley di serie B, la squadra di Cavallino ha subito una sconfitta inaspettata in casa, interrompendo una serie di sei vittorie consecutive. La partita contro la Don Celso Pallavolo Fermo si è conclusa con un punteggio di 4-2, con parziali di 24-26, 25-12, 25-27, 25-12 e 13-15. La squadra locale ha perso in cinque set contro una formazione considerata meno quotata.

cavallino 4 torri 2 pallavolo fermo 3 Parziali: 24-26, 25-12, 25-27, 25-12, 13-15 Si interrompe a quota sei la striscia di vittorie consecutive della Cavallino, che cade a sorpresa al palasport contro la modesta Don Celso Pallavolo Fermo. La gara coi marchigiani si presentava in discesa per i granata, che negli ultimi due mesi avevano cambiato marcia, però la 4 Torri Volley commette troppi errori e alla fine è costretta ad arrendersi in cinque set. La gara parte in salita per la 4 Torri Volley, con la Don Celso che si porta sul 9-12 e mantiene sempre un discreto vantaggio fino al 21-24. Il primo set sembra perso, poi la Cavallino impatta sul 24-24 ma sul più bello salta la ricezione e Fermo chiude 24-26.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Cavallino, scivolone inatteso. Cade in casa dopo sei successi Leggi anche: Volley serie B. Cavallino ancora ko. Un punto al tie break Volley serie B. Colpo Cavallino, che manda Forlì al tappetocavallino 4 torri 3 querzoli forlì 1 Parziali: 20-25, 25-23, 27-25, 25-18 Colpo grosso della Cavallino, che dopo due sconfitte di fila maturate al...