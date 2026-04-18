volley montesport in casa contro cesena

Stasera alle 21, al Pala Alessandro di Baccaiano, si gioca una partita di Serie B1 femminile tra Montesport Montespertoli e Volley Cesena. La sfida si svolge in casa per le toscane, che cercano di ottenere un risultato positivo contro le avversarie romagnole. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, che si affrontano in un match decisivo nel campionato.

Scontro diretto in Serie B1 femminile per la Montesport Montespertoli, che stasera alle 21 riceve al Pala Alessandro di Baccaiano il Volley Cesena. Le romagnole precedono infatti le biancoblù di sole 3 lunghezze: la posizione è tranquilla ma sarà necessario guadagnare altri punti per blindare la salvezza. Arbitreranno Petterini e Varfaj. In B2 femminile la Timenet Empoli ospita Lucca oggi alle 18 al Pala Aramini. Il momento delle giallonere si è fatto difficile visto l’ottavo posto in classifica con 29 punti, mentre le lucchesi sono seconde e lottano per la promozione. Un altro ko renderebbe ancora più complicata la situazione per la squadra di Dani, che chiede il supporto del pubblico per superare questo difficile periodo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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