Volley B1 Femminile La Montesport rimedia un’altra sconfitta Momento delicato serve una scossa

La squadra di volley femminile Montesport ha perso ancora una partita contro la San Giorgio, una sconfitta che peggiora il momento difficile della squadra. La partita si è svolta domenica, e le giocatrici hanno faticato a trovare il ritmo contro un avversario più deciso. Durante il secondo set, le ragazze di Montesport hanno commesso troppi errori, che hanno permesso alla San Giorgio di prendere il largo. La squadra ospite ha dominato con una prestazione compatta, lasciando poche possibilità alle avversarie di reagire.

SAN GIORGIO 3 MONTESPORT 0 S.GIORGIO: Caviati, Bresciani, Sesenna, Tonini, Thay, Cornelli, Bassi, Gilioli, Lunardini, Pratissoli, Cossali, Martinelli, Galelli G., Galelli L. (L). All: Capra. MONTESPORT: Brogi, Para, Giubbolini, Bertelli, Mazzinghi, Fatone, Scardigli, Maionchi, Galli, Testi, Mauro, Ceccarelli, Eifelli, Castellani (L). All.: Contrario. Parziali: 25-21; 25-19; 25-23 Arbitri: Viale ed Alzati PIACENZA – Nuova sconfitta per la Montesport che era partita con la speranza di guadagnare punti da questa trasferta. Invece ha prevalso la voglia di vittoria delle locali che cercavano di allontanarsi dalle zone basse della classifica.