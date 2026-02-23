Volley femminile B1 Montesport va oltre tutti i pronostici e conquista serenità contro il Valdarno
Montesport ha sorpreso il Valdarno vincendo con un netto 3-0, grazie a una prestazione convincente in casa. La squadra di Montespertoli ha dominato il match, mettendo in mostra una difesa solida e attacchi efficaci. La vittoria deriva dalla determinazione e dalla preparazione degli allenamenti, che hanno permesso di superare le aspettative. I tifosi festeggiano una vittoria che rafforza la fiducia nel gruppo, mentre si pensa già alla prossima sfida in programma.
MONTESPORT 3 VALDARNO 0 MONTESPORT MONTESPERTOLI: Brogi, Para, Giubbolini, Bertelli, Mazzinghi, Fatone, Scardigli, Maionchi, Galli, Testi, Mauro, Ceccarelli, Castellani (L1), Eifelli (L2). All. Contrario. BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Braida, Davoli, Covino, Citterio, Bondarenko, Fontemaggi, Pagot, Cherici, Brutti, Biondi, Marinucci, Poli, Fiori (L1), Caruana (L2). All. Chiappafreddo. Arbitri: Vannini e Fantoni di Prato. Parziali: 25-21; 25-23; 25-19. MONTESPERTOLI - Bella prestazione della Montesport che in tre set schianta il quotato Valdarno, quarta forza del campionato. Le montespertolesi salgono al settimo posto in classifica a quota 21 punti, una posizione che fa tirare il fiato a Mazzinghi e compagne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
