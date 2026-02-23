Volley femminile B1 Montesport va oltre tutti i pronostici e conquista serenità contro il Valdarno

Montesport ha sorpreso il Valdarno vincendo con un netto 3-0, grazie a una prestazione convincente in casa. La squadra di Montespertoli ha dominato il match, mettendo in mostra una difesa solida e attacchi efficaci. La vittoria deriva dalla determinazione e dalla preparazione degli allenamenti, che hanno permesso di superare le aspettative. I tifosi festeggiano una vittoria che rafforza la fiducia nel gruppo, mentre si pensa già alla prossima sfida in programma.