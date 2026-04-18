Volley minore Cavezzo e Corlo traguardo vicino

Nel torneo di volley femminile di serie D, si avvicina la conclusione della stagione. Due squadre della provincia hanno già raggiunto il salto in serie C, la Softech Artiglio Modena e la Basser Volley Com Modena, mentre si avvicina la fine anche per le formazioni di Cavezzo e Corlo, che stanno affrontando gli ultimi match nella corsa ai rispettivi obiettivi. La competizione si avvia alla fase finale, con le squadre in lotta per i risultati decisivi.

Parte la volata finale. Considerato che in serie D femminile il torneo è più corto, sono già due le formazioni della nostra provincia che festeggiano la promozione serie C, la Softech Artiglio Modena, e la Basser Volley Com Modena. Altre due se ne potrebbero aggiungere oggi, quasi sicuramente l’Edil Cam Cavezzo maschile, se batterà con qualsiasi punteggio il Marconi Reggio Emilia, mentre probabilmente dovrà aspettare il Corlo Tst Impianti femminile, che giovedì sera ha battuto Limidi, a meno che il Triumvirato Bologna non perda in casa anche al tiebreak contro l’ultima della classe. Nei tornei nazionali, in serie B maschile a focalizzare l’interesse sono soprattutto i soliti derby modenesi, che coinvolgono anche la capolista Kerakoll Sassuolo che riceve un PalaPaganelli una Mo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley minore. Cavezzo e Corlo, traguardo vicino Notizie correlate Valsa, traguardo vicino. Basta battere VeronaI più anziani di noi userebbero la metafora della radiolina nell’orecchio, per sapere in tempo reale anche i risultati dagli altri campi. Volley minore. Kerakol Sassuolo allunga. Primo tentativo di fugaVa in archivio un turno dei campionati minori di volley decisamente indicativo: al primo caso sicuramente è iscritto il tentativo di fuga della... Panoramica sull’argomento Volley Minore. Kerakoll e Spezzanese, la corsa in testa continuaI campionati minori di pallavolo si tuffano nell’ultimo mese dell’anno con molte cose ancora da decidere, anche se le classifiche cominciano a delinearsi: in serie B maschile continua la corsa in ... ilrestodelcarlino.it Volley minore. Derby e sfide al vertice, lo ’scherzetto’ del calendarioÈ sicuramente un turno da ’dolcetto o scherzetto’, quello che attende le squadre modenesi di pallavolo minore: come uno ’spiritello maligno’, il calendario si è sbizzarrito tra sfide al vertice, e ... ilrestodelcarlino.it