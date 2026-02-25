Valsa traguardo vicino Basta battere Verona

Valsa si avvicina alla vittoria, dopo aver superato Verona con una prestazione decisiva. La causa principale è stata la determinazione della squadra, che ha saputo mantenere alta la concentrazione fino alla fine. I tifosi seguivano con entusiasmo gli ultimi minuti, sperando in un risultato positivo. Il pubblico presente ha festeggiato ogni azione chiave, sapendo che un successo avrebbe portato il traguardo più vicino. Ora, l’obiettivo è chiudere il match senza errori.

I più anziani di noi userebbero la metafora della radiolina nell'orecchio, per sapere in tempo reale anche i risultati dagli altri campi. Sia la radio che la calcolatrice, però, sono strumenti solo eventuali nel big match che stasera chiude la regular season di SuperLega della Valsa Group e delle sue rivali, match tutti in contemporanea alle 20:30. Modena ha il quarto posto nelle sue mani, e una vittoria sgombrerebbe il campo da calcoli matematici e dipendenza dai risultati altrui. Certo, l'avversaria di turno è la Rana Verona, seconda forza ormai certa del campionato, vincitrice della Coppa Italia, Keita, Mozic, Darlan da presentare come tre moschettieri d'attacco che, se in giornata, possono sbaragliare la concorrenza di chiunque.