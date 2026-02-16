Volley minore Kerakol Sassuolo allunga Primo tentativo di fuga

La Kerakoll Sassuolo ha conquistato una vittoria importante contro l’Asola, vincendo 3-1 e rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra di Sassuolo ha mostrato sicurezza in campo, sfruttando le difficoltà della Spezzanese nel derby contro la Mo, che ha subito la seconda sconfitta di fila. Con questa vittoria, i neroverdi fanno il primo passo verso una possibile fuga in testa alla classifica.

Va in archivio un turno dei campionati minori di volley decisamente indicativo: al primo caso sicuramente è iscritto il tentativo di fuga della Kerakoll Sassuolo (foto), che passando con autorità sul campo dell'Asola battuto 3-1, approfitta pesantemente della seconda battuta d'arresto consecutiva della Beca Tensped Spezzanese, che crolla nel derby del PalaAnderlini contro la Mo.Re. Volley, capace di portare a casa un 3-0 importantissimo chiave salvezza. Per la squadra giallonera un segnale d'allarme pesante, in una gara condizionata in negativo da un attacco spezzanese meno efficace che in altre occasion che soprattutto ha sofferto il gioco veloce dei modenesi: nelle altre gare di serie B maschile delle squadre modenesi arrivano solo sconfitte, comprensibile quella della National Villa d'Oro a Cisano Bergamasco, contro una Tipiesse che, con il ritorno in campo dell'ex-Stadium Albergati, ha ripreso a correre.