Volley femminile le qualificate dell’Italia alle Coppe Europee 2026-2027 Tre pass per la Champions League

Le squadre italiane di volley femminile qualificate alle competizioni europee per la stagione 2026-2027 sono Conegliano e Milano, entrambe aventi diritto a partecipare alla Champions League. Queste squadre hanno ottenuto il pass dopo aver disputato la finale dello scudetto. La fase di qualificazione si è conclusa con la definizione delle squadre che prenderanno parte alla massima competizione continentale. Sono ora in attesa di conoscere il calendario delle partite.

Conegliano e Milano giocheranno la Champions League 2026-2027 di volley femminile. La compagine veneta e la formazione meneghina avranno il diritto di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. I criteri di ammissione al torneo previsti dalla Serie A1 sono i seguenti, nell’ordine: vincitrice scudetto, miglior piazzata in regular season se non Campione d’Italia, finalista perdente. Le Pantere e la Numia si contenderanno il tricolore nella serie che inizierà sabato 11 aprile, dopo aver chiuso la stagione regolare rispettivamente al primo e al terzo posto. Entrambe le società... 🔗 Leggi su Oasport.it

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