Settore giovanile - Juniores Il trofeo Marchini alla Folgor Marlia

La Folgor Marlia ha vinto il Memorial Mauro Marchini, riservato quest’anno alle " Juniores ", con un combattuto triangolare al " Nardini ". Prima la Folgor ha superato il Pieve Fosciana 1-0 e, poi, il Castelnuovo 2-1. Il podio: prima Folgor, poi Pieve Fosciana, terzo Castelnuovo. Il Memorial Marchini, giunto all’undicesima edizione, è dedicato allo storico presidente del Castelnuovo, rimasto alla guida del club per quasi 25 anni, che prese i gialloblu in Prima categoria e li portò a giocare in "C2" per nove stagioni. Nelle prime sei edizioni è stato giocato con la Massese; poi con Lucchese e Seravezza per due edizioni e ancora Lucchese nel 2022, con i rossoneri, allora di Maraia, che si erano imposti 3-0 (Alagna, Rizzo e Romero) sui gialloblu allenati, all’epoca, da Andrea Cipolli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

