legend of the seas il colosso dei mari pronto al debutto

Nel cantiere navale è in corso la preparazione di una grande nave da crociera, con operai di vari settori impegnati nelle diverse fasi di costruzione. Fabbri, elettricisti, falegnami, idraulici, sistemisti e ingegneri lavorano fianco a fianco, seguendo un cronoprogramma preciso. La scena evidenzia l’intenso lavoro di squadra necessario per completare l’imbarcazione, che sarà destinata a navigare in mare aperto.

Visitare il cantiere di una nave è sempre un’emozione: vedere lavorare fianco a fianco fabbri, elettricisti, falegnami, idraulici, sistemisti e ingegneri è uno spettacolo che fa pensare a quanto sia importante la coordinazione e il rispetto dei tempi di ogni singola ‘mano’ al lavoro a bordo. Ma visitare il cantiere Meyer di Turku (a un paio d’ore di auto dalla capitale Helsinki, tra il Mal Baltico e il Golfo di Botnia) durante le fasi finali della costruzione della ‘Legend of the Seas’ di Royal Caribbean è davvero un’esperienza indimenticabile. Lunga 364 metri e larga 66, con un pescaggio di 9 metri e una stazza lorda di quasi 249mila tonnellate, la ‘Legend of the Seas’ compirà il viaggio inaugurale da Barcellona a Civitavecchia, con partenza il 29 giugno e arrivo il 3 luglio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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