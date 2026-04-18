Volley femminile Chieri si qualifica alla Challenge Cup Cuneo ko definite le squadre italiane per l’Europa

Chieri ha vinto la finale contro Cuneo, ottenendo così la qualificazione alla Challenge Cup 2026-2027 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La sfida si è svolta recentemente, con Chieri che ha conquistato la vittoria decisiva. Con questa affermazione, la squadra si è assicurata un posto nel torneo continentale di prossimo avvio. Sono state definite anche le altre squadre italiane che parteciperanno alla competizione.

Chieri ha sconfitto Cuneo nella finale che ha messo in palio la qualificazione alla Challenge Cup 2026-2027 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Dopo aver perso la finale della CEV Cup (il secondo torneo continentale) contro il Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla, le ragazze di coach Nicola Negro hanno dettato legge nel derby piemontese e si sono imposte con un secco 3-0 (25-23; 25-18; 25-15) di fronte al proprio pubblico. La Fenera ha saputo recuperare il break di svantaggio nel cuore del primo set (10-12), ha mostrato il braccio di ferro nel finale del parziale deciso in volata e ha poi prevalso in maniera nitida nelle due frazioni successive, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

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