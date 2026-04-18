Volley B1 e B2 femminile in campo

Nel campionato di volley femminile di serie B1 e B2, la Dm Sistemi Group Volley Tam Bologna si prepara a scendere in campo. La squadra, inizialmente orientata alla promozione in A3, ha visto il suo percorso cambiare nel corso della stagione. La formazione ha affrontato diverse sfide e si presenta ora pronta a disputare le ultime partite, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Sarà arbitra della corsa promozione, la Dm Sistemi Group Volley Tam Bologna, che al salto in A3 puntava a inizio stagione: il percorso ha detto altro. Bologna attualmente quinta a -8 dal terzo posto del Campagnola, e gli scontri diretti del finale di girone di andata sono costati buona parte del divario. Torna a farsi in salita il percorso e cerca conferme sullo stato dell’arte la società, che a fine mese inizierà a parlare con giocatrici e staff tecnico per impostare il futuro, dopo che due giornate fa la squadra ha strappato un punto a San Giovanni Valdarno, quarta in corsa per la promozione diretta: e questa sera, le ragazze di coach...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley B1 e B2 femminile in campo SEMIFINALE COPPA ITALIA SERIE B2 FEMMINILE : ASD ORLANDINA VOLLEY - BLU TEAM PAVIA UDINE Notizie correlate Volley B1 e B2 donneSette giornate al termine del campionato di B1 femminile di pallavolo, 10 punti da recuperare sul terzo posto che significa promozione e più 10 sul... Volley serie B2 femminile. Cimas e Team 80 Gabicce, c’è il fattore campoIn serie B2 femminile la Cimas oggi affronta alle 18 in casa la Fail Group Marsciano: "Siamo a pari punti – dice il dirigente Loris Violini – a quota... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Corsi di aggiornamento nazionale: il calendario dei Workshop 2025/2026; Altro tassello verso la B1 dell’Orlandina volley che asfalta Crotone; Florens e Garlasco allo snodo cruciale per mettere nel mirino la promozione in A3; Diego Ficarra è il nuovo vice allenatore della Trasporti Bressan. Volley serie B1 femminile. Riccione sfida Ostiano e va a caccia di punti salvezzaPer la Lasersoft Riccione ogni appuntamento in questo finale di stagione vale tanto in ottica salvezza, quelli casalinghi ancora ... sport.quotidiano.net Volley. Montesport in casa contro CesenaScontro diretto in Serie B1 femminile per la Montesport Montespertoli, che stasera alle 21 riceve al Pala Alessandro di ... sport.quotidiano.net Domenica alle 18.30 al Pala Santa Maria di Pineto si gioca la "bella": chi vince vola in semifinale di A2. L'Abba deve vincere davanti al proprio pubblico. Tutti i dettagli su ilcentro.it--> Link nei commenti #Pineto #Volley #Abruzzo #IlCentro facebook Serena Ortolani ha detto stop: il suo addio al volley attraverso i social x.com