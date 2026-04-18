Volkswagen 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Il 2026 porta novità nel mondo Volkswagen, con una gamma di modelli aggiornati e nuovi arrivi previsti per i prossimi mesi. Tra le vetture più attese ci sono la Caddy 2027, che amplia l’offerta, e i vari modelli della linea ID. Le case automobilistiche hanno annunciato i prezzi e le caratteristiche di questa serie di veicoli, offrendo nuove opzioni per chi cerca auto elettriche o più tradizionali.

Aggiornato 18 aprile 2026: in arrivo la nuova Volkswagen Caddy 2027 con gamma ampliata, mentre la ID.NEO sostituirà la ID.3 nella gamma elettrica d’ingresso. Volkswagen è il riferimento europeo per qualità costruttiva e ampiezza di gamma. In Italia nel 2026 il marchio copre praticamente tutti i segmenti: dalla citycar Polo ai SUV elettrici della famiglia ID, fino al furgone lifestyle ID.Buzz e alla plug-in Tiguan. Ecco il listino completo, i prezzi reali e quale Volkswagen conviene scegliere oggi. Tutti i modelli Volkswagen 2026 con prezzi. Modello Tipo Lunghezza Prezzo da Motori Polo Utilitaria 4,07 m 23.900€ 1.0 aspirato 80 CV o TSI 95 CV Taigo Crossover coupé 4,27 m 26.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Volkswagen 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere VOLKSWAGEN T-ROC 2026 | Test Drive PRO e CONTRO Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Altri aggiornamenti Temi più discussi: La nuova Volkswagen T-Roc da 333 CV sta arrivando; Volkswagen ID.3 Neo: è migliorata, soprattutto nelle finiture; Volkswagen archivia l'era dei motori a tre cilindri: si torna ai quattro; 20 auto in vendita eccezionalmente a meno di 30.000 € ad aprile 2026: Golf, T-Roc e... Volkswagen T-Roc, Volkswagen T-Cross e Volkswagen Taigo 2026: prova comparativa tra i tre suvNegli ultimi anni il mercato automobilistico ha visto undeciso spostamento delle preferenze verso i SUV compatti, diventati punto di riferimento per chi cerca uno stile moderno abbinato a praticità d’ ... autotoday.it Volkswagen riparte dalle basi. La vera sfida si chiama elettrico accessibileIn rampa di lancio una gamma urbana e più semplice. Una nuova famiglia di modelli pensata per l’uso quotidiano, con i primi debutti attesi già nel 2026 ... ilfattoquotidiano.it La Volkswagen T-Cross è stata l'auto a benzina più venduta in Italia nel primo trimestre 2026, seguita da Citroen C3 e Jeep Avenger. https://auto.everyeye.it/notizie/10-auto-benzina-vendute-italia-marzo-2026-motore-puretech-vs-1-0-vw-872348.htmlutm_ facebook