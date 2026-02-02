La polizia norvegese ha arrestato il figlio della futura regina con l’accusa di stupro e violenze. La notizia ha fatto il giro dei media e ha scosso l’intera monarchia. Le indagini sono in corso e il giovane si trova ora in custodia. La famiglia reale non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.

La Norvegia si trova ad affrontare uno dei casi giudiziari più delicati degli ultimi anni, con inevitabili ripercussioni sull’immagine della monarchia. Marius Borg Høiby, 29 anni, figlio della principessa Mette-Marit e figliastro del principe ereditario Haakon, è stato arrestato domenica 1° febbraio dalla polizia di Oslo e dovr à comparire davanti al tribunale distrettuale per rispondere di un numero impressionante di accuse. Secondo quanto riferito dalle autorità, Høiby è incriminato per 38 capi d’accusa, relativi a presunti reati commessi a partire dal 2018. Il quadro contestato comprende quattro episodi di stupro, violenze domestiche, aggressioni contro ex partner, minacce con un coltello, violazione di un ordine restrittivo, reati legati alla droga e gravi infrazioni del codice della strada. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Norvegia, arrestato il figlio della futura regina: accuse di stupro e violenze

Reali di Norvegia, il figlio della principessa coinvolto in una vicenda giudiziaria: nuove accuse emergono, aggiungendo ulteriori dettagli a una situazione già complessa e sotto l'attenzione dei media internazionali.

La principessa di Norvegia torna a finire al centro dell'attenzione, ma questa volta per motivi poco felici.

