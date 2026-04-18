Un giovane è stato arrestato a Voghera, in provincia di Pavia, con l’accusa di aver compiuto una serie di reati nei confronti dei genitori. Le accuse includono rapina, estorsione, utilizzo indebito di strumenti di pagamento e lesioni aggravate. Secondo le indagini, la motivazione principale sarebbe stata la volontà di ottenere denaro per acquistare droga. Le autorità hanno notificato le misure cautelari e stanno proseguendo le verifiche sui dettagli dei fatti.

Voghera (Pavia), 18 aprile 2026 – Una serie di gravi reati ai danni dei suoi genitori, dalla rapina all'estorsione, dall'indebito utilizzo di strumenti di pagamento fino alle lesioni aggravate. Un uomo di 41 anni di Voghera è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Non era infatti bastato il precedente provvedimento dell'ammonimento del questore, già emesso lo scorso mese di febbraio, per contenere la pericolosità del 41enne, fuori controllo anche per il costante consumo di stupefacenti. Proprio la continua necessità di denaro per comperare la droga sarebbe la molla che ha portato l'uomo a quella che le indagini della polizia sono arrivate a definire "una condotta criminale continua e particolarmente allarmante, perpetrata principalmente ai danni dei propri genitori".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affamato di soldi per comprare la droga, dà il tormento ai genitori: arrestato

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