Furto di cosmetici a Como fermata 15enne | come agiva complice si dilegua e fa perdere le tracce

A Como, una ragazza di 15 anni pakistana è stata fermata dopo aver tentato di rubare cosmetici dal supermercato. La giovane agiva insieme a un’amica, ma una volta scoperti, la complice si è allontanata facendo perdere le tracce. La giovane è stata denunciata per furto aggravato e poi affidata al padre.

È scattata una denuncia per furto aggravato a Como. Una ragazza di 15 anni, di origine pakistana e residente in città, è stata fermata dopo essere stata sorpresa a rubare prodotti cosmetici in un supermercato di via Pasquale Paoli. La giovane è stata poi riaffidata al padre. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19.30 di ieri, quando una volante è stata inviata presso un supermercato di via Pasquale Paoli a Como in seguito a una segnalazione di furto di merce. L’addetto alla vigilanza aveva già fermato la presunta responsabile prima dell’arrivo degli agenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

