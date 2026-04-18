Negli ultimi giorni si sono diffuse molte voci sul futuro di Allegri, con diverse speculazioni riguardo alla sua posizione. In conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha deciso di rispondere direttamente, senza entrare nei dettagli, lasciando trasparire alcuni elementi sul suo stato attuale e sulla situazione della squadra. La discussione continua a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le parole di Allegri vengono analizzate dai media.

In questi giorni non si placano le voci sul futuro di Massimiliano Allegri (qui le ultime novità). Oggi l'allenatore del Milan ha parlato così su questo discorso: "La mia storia da allenatore parla chiaramente. I cambiamenti non sono nel mio DNA, mi piace lavorare in un'azienda, visto che si parla di numeri e fatturato". Allegri non si sbilancia, ma fa abbastanza capire tra le linee che vorrebbe restare in rossonero: "Quindi bisogna essere competitivi e sostenibili. Non possiamo far tutto in un giorno. Dobbiamo programmare, analizzare, capire gli errori. Da lì continuare. Ora abbiamo un obiettivo, non siamo ancora in Champions League".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Voci sul futuro di Allegri. L’allenatore risponde. Ecco cosa trapela tra le linee

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