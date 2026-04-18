Vlahovic-Milan crollano le quote | è lui la soluzione ai problemi di Allegri?

Le trattative tra il calciatore e la società juventina per il rinnovo del contratto sono ferme, con il giocatore che non ha ancora trovato un accordo. Nel frattempo, il club rossonero ha manifestato interesse per portarlo nella propria rosa. Le quote di scommessa sul possibile trasferimento del calciatore al Milan sono diminute significativamente nelle ultime ore, facendo pensare a un avvicinamento tra le parti coinvolte.

Questa volta, tra la Juventus e Dusan Vlahovic potrebbe davvero essere arrivato il momento dei saluti. Tutto tace sul fronte rinnovo, a circa due mesi dalla scadenza del contratto e ora l'attaccante serbo, reduce da una stagione passata più in infermeria che in campo, valuta tutte le opzioni per il futuro. Tra queste ce n'è una che porta a Milano, dove i rossoneri - da tempo - sono sulle sue tracce. Scopriamo allora come cambiano le quote di Vlahovic al Milan per il calciomercato estivo. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La situazione Vlahovic è piuttosto chiara: Spalletti vorrebbe tenerlo, ma la Juventus frena.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic-Milan, crollano le quote: è lui la soluzione ai problemi di Allegri? Notizie correlate Leggi anche: Perché Gimenez può essere la soluzione ai problemi di Allegri: il Milan lo aspetta La rivelazione: “Milan da tanto su Vlahovic: lui ha parlato spesso con Allegri e Tare”Si è parlato, spesso, nelle ultime settimane, del possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SportMediaset: Juve, parla Comolli: Spalletti, il mercato e Vlahovic: vi dico tutto… Video; Calciomercato Milan, i Goretzka passano dalla Champions; Girone di ritorno da incubo per il Milan: le statistiche non mentono, c'è un paragone inglorioso; SERIE A CHOC | Crollano Milan e Napoli, Inter verso lo scudetto tra caos e sorprese. Vlahovic-Milan, cosa dicono le quote: è lui il colpo per convincere Max?Quote Vlahovic Milan calciomercato: è il serbo il colpo per provare a convincere Allegri a restare in rossonero? Rinnovo in forse: le quote ... gazzetta.it Vlahovic con Leao: Milan, via un altro attaccanteI rossoneri sono a caccia del centravanti: risalgono le quotazioni del calciatore serbo. Il punto della situazione Dusan Vlahovic al Milan, una pista non ancora tramontata. Nei giorni scorsi si era pa ... milanlive.it Vlahovic-Juve: rinnovo al ribasso o addio direzione Milano Il nodo è lo stipendio! https://www.milannews24.com/cornacchia-vlahovic-rinnovo-juventus-milan/ #Juventus #Vlahovic #Mercato facebook … Da anni il nome di Dusan Vlahovic è accostato al Milan, già ai tempi della Fiorentina: può essere l'estate giusta La trattativa per il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) con la Juventus non si sblocca e il club rossonero r x.com