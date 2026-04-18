Vittoria di Savoia ha recentemente condiviso alcuni aspetti della sua vita, affermando che una principessa dovrebbe essere una donna libera. Ha parlato di aver lasciato la casa a 17 anni senza avvisare nessuno, motivata da un sentimento di rabbia. A 22 anni ha scelto di distanziarsi dalle tradizioni, dedicandosi all’arte e al cinema, rifiutando le convenzioni legate alla sua posizione. Ha espresso anche un giudizio negativo su Donald Trump.

Ci parli del suo nuovo progetto artistico che la vede nella veste inedita di curatrice d’arte? «Avevo iniziato la facoltà di scienze politiche a Londra, ma ho abbandonato presto per seguire la mia passione e lavorare in una galleria d’arte londinese, la Thaddaeus Ropac. Lì ho subito capito che gli artisti emergenti non venivano considerati abbastanza, quindi ho deciso di farlo io, creando qualcosa che li mettesse al centro». La passione per l’arte è più forte di quella per la moda? «L’arte è da sempre nella mia vita. Con i miei genitori andavo spesso al museo a vedere mostre. Con mia madre Clotilde ricordiamo sempre un aneddoto: ero piccola, ancora nel passeggino, e a un certo punto ho iniziato a urlare perché non volevo andare via, completamente ipnotizzata da una fotografia».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittoria di Savoia: «Una principessa deve essere una donna libera. Trump? È orribile. A 17 anni sono andata via di casa senza dirlo a nessuno, ero arrabbiata con tutti»

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