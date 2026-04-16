Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau, ha rilasciato la sua prima intervista a un giornale italiano. Nella conversazione, ha raccontato di aver lavorato come cameriera a Londra senza informare i genitori. La principessa ha spiegato di aver svolto questa attività per breve tempo, mantenendo la riservatezza sulla sua identità durante il periodo di lavoro.

Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau (di cui è davvero un clone), ha rilasciato al Corriere della Sera la sua prima intervista a un giornale italiano. A 22 anni, l’erede della famiglia reale italiana che, dopo il referendum del 1946, è stata allontanata dalla nostra nazione, si è raccontata con candore, ripercorrendo un’infanzia vissuta tra Italia e Francia e un presente dedicato all’arte, alla moda e alla recitazione. Come molte altre ragazze della sua età, cerca il suo posto nel mondo e per farlo non si sottratta ad esperienze di lavoro “vero”. Come quando, a 17 anni, ha lasciato Parigi per trasferirsi a Londra con l’obiettivo di studiare politica.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Principessa e cameriera: Vittoria di Savoia serviva ai tavoli a Londra senza dirlo ai genitori

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