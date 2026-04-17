Vittoria di Savoia | Ho lasciato l’università senza dirlo ai miei genitori Per mantenermi ho trovato lavoro in una galleria d’arte

Vittoria di Savoia, 22 anni, vive a Londra ed è figlia di Emanuele Filiberto e dell’attrice Clotilde Courau. Ha lasciato l’università senza informare i genitori e si è mantenuta trovando lavoro in una galleria d’arte. La giovane ha deciso di condividere pubblicamente questa scelta, spiegando che ha preferito non proseguire gli studi e dedicarsi a un’attività nel settore artistico.

Vittoria di Savoia ha 22 anni, vive a Londra ed è la figlia di Emanuele Filiberto e dell’attrice Clotilde Courau. Dopo la morte del nonno Vittorio Emanuele è diventata la prima in linea di successione al (non) trono d’Italia, ma nella sua intervista al Corriere della Sera insiste soprattutto su una dimensione personale, lontana da etichette e ruoli. Quando le chiedono come preferisca essere chiamata, risponde senza esitazioni: “Nessuno mi chiama Altezza Reale o principessa. A parte chi magari mi riconosce per strada. Al che, rispondo: call me Vitto”. Il suo modo di leggere il presente passa anche dall’arte: “Tutto è politico, no? E, se non è politico, non è arte”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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