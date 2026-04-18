Una persona è stata vittima di una rapina in villa mentre rientrava a casa dopo una cena. Secondo la ricostruzione, mentre depositava l’auto nel garage, è stata aggredita da quattro individui incappucciati. La vittima ha riferito di essere stata colpita con pugni e di aver subito un colpo con una pistola in faccia durante la colluttazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

"Stavo rientrando alle 23:00 a casa dopo una cena, e appena depositata l'auto in garage alle spalle mi hanno aggredito quattro individui incappucciati e c'è stata una prima colluttazione. Mi hanno riempito di pugni dopodiché quando hanno armato una pistola e me l'hanno puntata in mezzo agli occhi ho desistito". Lo ha raccontato ai giornalisti Alberto Filippi, l'imprenditore di Arcugnano (Vicenza) ex senatore della Lega, rapinato in casa ieri sera da quattro malviventi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittima rapina in villa, 'riempito di pugni e pistola in faccia'

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