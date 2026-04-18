Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini per abusi sessuali dopo Medugno | indaga la Procura di Roma

La Procura di Roma ha aperto un'indagine su Alfonso Signorini, dopo che Vito Coppola ha presentato una denuncia per abusi sessuali. La vicenda si aggiunge alle accuse di violenze sessuali ed estorsione già rivolte a Signorini da Antonio Medugno. La procura sta esaminando gli elementi raccolti e ha avviato le indagini per fare chiarezza sui fatti.

Nuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno. Dopo le anticipazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, anche Vito Coppola ha denunciato l'ex conduttore del Grande Fratello. La Procura di Roma ora indaga per presunti abusi e promesse di ingresso nel reality in cambio di favori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Anche Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini dopo il caso Medugno: la Procura di Roma apre un fascicoloNuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno. Leggi anche: Il sistema Signorini sotto accusa: YouTube oscura Falsissimo, Coppola denuncia Signorini. Cos’è successo Contenuti utili per approfondire Si parla di: Alfonso Signorini mi ha baciato. Provini e ricatti sessuali per il Grande Fratello: nuova denuncia. Anche Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini dopo il caso Medugno: la Procura di Roma apre un fascicoloNuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno ... fanpage.it Corona vs Signorini: Vito Coppola portato di nascosto negli studi Gf e baciato nel camerino e attacca Maria De FilippiLe videochiamate, le foto, la promessa del reality: il racconto dell’approccio tra Vito Coppola e Alfonso Signorini. Corona è in fiume in piena a Falsissimo e attacca anche Maria De Filippi per il ... fanpage.it