Il sistema Signorini è al centro di un caso di censura su YouTube, dove il video di Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona, è stato oscurato dopo le anticipazioni di FanPage.it. L’episodio numero 22 del format, che era già stato rimosso dalla piattaforma, ha comunque suscitato discussioni e polemiche. Coppola ha denunciato Signorini, mentre il video rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

Dopo le anticipazioni di ieri a FanPage.it, l’episodio numero 22 di Falsissimo, il format condotto da Fabrizio Corona su YouTube, ha mantenuto le attese e, pur essendo stato già rimosso dalla piattaforma, ha già fatto parlare. Al centro della bufera si trova Alfonso Signorini, ex direttore di Chi, accusato dal personal trainer e ballerino Vito Coppola di condotte che vanno dalla violazione dei protocolli aziendali fino a presunte molestie. Vito Coppola, poi, ha denunciato l’ex direttore di Chi presso la procura di Roma. Si tratta della terza denuncia nei confronti di Signorini. Secondo la testimonianza di Coppola, supportata da Corona con videochiamate, chat e filmati inediti, il rapporto con Signorini sarebbe iniziato durante la fiera Tuttosposi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il sistema Signorini sotto accusa: YouTube oscura Falsissimo, Coppola denuncia Signorini. Cos’è successo

Falsissimo, Corona accusa Signorini: boom di visualizzazioni su Youtube – VideoL’ultima puntata di Falsissimo, dal titolo “Il Prezzo del Successo”, ha superato in soli quattro giorni i 3,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ora Alfonso Signorini denuncia Google: “Hanno negato la rimozione di Falsissimo e dei contenuti presenti su Youtube, concorso nella diffamazione”Il caso Signorini, esploso sui social lo scorso 15 dicembre dopo la messa in onda della puntata di Falsissimo, il format Youtube di Fabrizio Corona,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il sistema Signorini sotto accusa: YouTube oscura Falsissimo, Coppola denuncia Signorini.

Temi più discussi: L’ascesa e il declino di Alfonso Signorini, ecco chi è il signore del gossip, Grande Fratello, Chi, Vip; Alfonso Signorini lascia Chi dopo 20 anni: Nessun collegamento con Corona, scelta maturata da anni. Chi prenderà il suo posto; Alfonso Signorini dal successo al declino perché è crollato il re del gossip; Perché Signorini ha lasciato Chi? Fabrizio Corona promette rivelazioni choc e chiede di fermare il Grande Fratello.

Alfonso Signorini dal successo al declino perché è crollato il re del gossipAlfonso Signorini, carriera e crisi giudiziaria del volto del Grande Fratello Alfonso Signorini, 60 anni, storico conduttore del Grande Fratello e gi ... assodigitale.it

Violenza sessuale ed estorsione, Signorini finisce sotto inchiestaViolenza sessuale ed estorsione: la Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un polverone scoperchiato da Fabrizio Corona in una sua puntata ... ilmessaggero.it

"Alfonso voleva provare a baciarmi e a toccarmi. Mi ha messo la lingua in bocca e mi ha toccato" Le videochiamate, le foto, la promessa del reality: il racconto dell’approccio tra Vito Coppola e Alfonso Signorini. Corona è in fiume in piena a Falsissimo e attacc - facebook.com facebook

Fabrizio Corona, arriva la terza denuncia nei confronti di Signorini: «Mi aveva promesso il GF, ha provato a baciarmi e toccarmi» x.com