Il Comune di Firenze ha deciso di limitare l’accesso alla Ztl per i mezzi Ncc provenienti da fuori città, dopo 30 anni di regole flessibili. La novità prevede l’introduzione di ticket e limiti di tempo, e chi supera le regole tre volte perderà il permesso. Questa misura mira a regolamentare meglio il traffico e a favorire le imprese locali.

Firenze, 17 febbraio 2026 – L’ accesso alla Ztl per vetture e van del Noleggio con conducente sarà riservato in via stabile solo alle imprese della Città metropolitana. È il punto centrale del nuovo regolamento Ncc che Palazzo Vecchio si prepara a portare in giunta, aggiornando un impianto fermo al 1997. Il tema è approdato anche in Parlamento. Gli assessori Jacopo Vicini e Andrea Giorgio sono stati convocati dalla IX Commissione Trasporti della Camera, presieduta da Salvatore Sasso Deidda, nell’ambito di un’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea. «Abbiamo avviato un approfondimento su taxi e Ncc convocando anche gli amministratori locali per individuare le riforme necessarie – spiega Deidda –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ncc, nuove regole dopo 30 anni: stretta per chi viene da fuori. In arrivo ticket e limiti di tempo, via il permesso dopo tre sgarri

L’Enac ha emanato una nuova ordinanza per l’aeroporto di Ciampino, introducendo regole più stringenti e sanzioni più severe per gli operatori Ncc.

