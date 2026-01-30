Cultura ed eventi a Viterbo nuove regole per i contributi | focus su costi e giorni di spettacoli

Il Comune di Viterbo ha annunciato nuove regole per i contributi destinati agli eventi culturali in città. Da ora in poi, il sostegno arriverà con tempi più certi e regole più chiare, in modo da evitare situazioni di incertezza e favorire una programmazione più stabile. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto i costi e i giorni degli spettacoli, con l’obiettivo di offrire maggiore trasparenza e supporto ai organizzatori già dal 2026. Ora si lavora per uscire dalla logica del contributo improvviso e poco pianificato.

Tentativo di mettere ordine e dare certezze al settore cultura spesso abituato a navigare a vista. Il Comune di Viterbo ufficializza il sostegno alle manifestazioni che animeranno la città a partire dal 2026, con l'obiettivo di uscire dalla logica del contributo last minute e costruire un percorso di stabilità per le associazioni e gli enti che portano in città eventi. La novità più rilevante è lo sguardo lungo. L'indirizzo dato agli uffici è quello di attivare selezioni per individuare i soggetti da sostenere non solo per la prossima annualità, ma con una prospettiva triennale. Il sostegno economico sarà infatti riferito all'edizione 2026 ma, “subordinatamente all'approvazione dei programmi e alla disponibilità di bilancio”, l'accordo potrà estendersi blindando anche le edizioni 2027 e 2028.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

