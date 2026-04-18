Vite che pesano come macigni

Una bambina si trova a dover affrontare carichi emotivi e situazioni difficili che sembrano più grandi di lei, con il peso di responsabilità e sfide che spesso non si vedono. Antonella Restelli, autrice e narratrice, riflette sulla capacità dei bambini di sopportare fardelli pesanti, mettendo in discussione il limite tra forza e vulnerabilità. La questione viene sollevata nel contesto di un progetto narrativo chiamato Americhea, pubblicato sul quotidiano il manifesto.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «Una formica può portare fino a cinquanta volte il proprio peso». E una bambina? «Quanto peso può (sop)portare una bambina?», si domanda Antonella Restelli, autrice e voce narrante di Americhea (Corsare, pp. 120, euro 16), accompagnata dalle incisive illustrazioni in bicromia, giallo e blu, di Sara Cimarosti, a cui si aggiunge il nero, carico di ombre e presagi. C’è infatti un peso che Restelli porta con sé sin da bambina come un macigno, e a cui rimandano i versi di Emily Dickinson in esergo: «Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Vite che pesano come macigni Il peso di ciò che gli occhi non possono dimenticare Notizie correlate Leggi anche: Meloni in aula, energia e guerra i macigni sull’azione di governo Leggi anche: Boscaglia, analisi realista: "Tre punti che pesano" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Meno arresti in città. La Polizia stringe su scippi e spaccio; L’industria bellica e i suoi effetti devastanti; Incendio di Capodanno con 41 morti: a Sion il sindaco di Crans-Montana sotto accusa per omissioni; Sanità, Iiriti: Fine del commissariamento, ora risposte concrete ai territori. Oggi due giovani vite si sono spezzate. Un ragazzo di 13 e una ragazza di 23. Di fronte a queste tragedie, rimaniamo senza parole. Nel video, ti aiuto a trovare delle parole che puoi donare a tuo figlio. Un modo delicato e profondo per fargli sentire che, accant facebook Intervista ESCLUSIVA al podcast Sette Vite con il presidente Giovanni Malagó: “La Figc È una sfida che mi affascina”. Alle ore 15 la puntata integrale online su YouTube #Malagò #Fgc x.com