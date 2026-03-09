Boscaglia analisi realista | Tre punti che pesano

Roberto Boscaglia ha commentato con pragmatismo il risultato della partita allo stadio dell’Aria di Guidonia, sottolineando che, nonostante i tre punti conquistati, la sua squadra non ha mostrato un gioco convincente. La Sambenedettese ha ottenuto una vittoria importante, ma l’allenatore ha evidenziato che la prestazione complessiva non ha soddisfatto le aspettative. Boscaglia ha parlato di un successo che pesa, ma senza meriti particolari.

"Tre punti che pesano, ma non abbiamo fatto nulla". Realista l'analisi allo stadio dell'Aria di Guidonia di Roberto Boscaglia dopo l'importante successo della sua Samb sulla formazione di casa. "Deve essere per noi uno stimolo -aggiunge- con un successo che è arrivato su un terreno di gioco in sintetico dove loro sono più abituati mentre noi abbiamo fatto un po' di fatica. Comunque sono felice su come la squadra ha affrontato il match. Non abbiamo ma sofferto particolarmente, solo in due, tre occasioni. Siamo andati meglio nel primo tempo costringendo i nostri avversati a farli giocare lunghi. Dopo il gol la partita i è messa come volevamo. Dovevamo chiuderla ma allo stesso tempo non abbiamo sofferto.