Dopo 16 giorni di silenzio, il presidente del Consiglio è tornato a parlare in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, per un'udienza informativa. La sua presenza si concentra su temi come la situazione energetica e il conflitto internazionale, che rappresentano ostacoli significativi per l’azione di governo. La formula adottata non include risoluzioni, limitandosi a un intervento senza ulteriori decisioni formali.

Livello base I complimenti di J. D. Vance alla premier e a Orbán imbarazzano Palazzo Chigi Livello base I complimenti di J. D. Vance alla premier e a Orbán imbarazzano Palazzo Chigi Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Dopo 16 giorni di silenzio la premier riappare oggi, prima alla Camera poi in Senato, per una informativa: formula depotenziata in partenza dal momento che non prevede risoluzioni e di conseguenza voti, a differenza delle comunicazioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni in aula, energia e guerra i macigni sull’azione di governo

Meloni pronta a riferire su azione di governo post-referendum: informativa in Aula il 10 aprile“Per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum“.

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Nell'intervista al Gr Rai Zelensky ha poi parlato con toni lusinghieri della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "E' una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna s - facebook.com facebook

#ottoemezzo L'attacco di Massimo Giannini a Trump e Netanyahu e una stoccata alla premier Meloni sul suo rapporto con USA e Israele x.com