Vita sempre più cara? Al Piano il taglio di capelli per i pensionati è gratis | l' iniziativa di Pascià Style

In un periodo caratterizzato da aumenti dei prezzi e incertezze economiche, un salone di bellezza in città offre tagli di capelli gratuiti ai pensionati. L'iniziativa, promossa da un centro estetico situato in Corso Carlo Alberto, mira a sostenere le persone anziane in un momento di difficoltà economica. La proposta si inserisce in un quadro più ampio di iniziative locali volte a fornire aiuto e conforto alle fasce più fragili della popolazione.

ANCONA – In un momento storico segnato dal carovita e dalle incertezze economiche che colpiscono l'intera Europa, da Corso Carlo Alberto arriva un segnale di speranza e vicinanza umana. Karwan Hakim Gafour, titolare del noto salone Pascià Style, ha deciso di lanciare un’iniziativa dedicata a chi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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