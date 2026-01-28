A Macerata, Confartigianato Imprese si unisce alla raccolta di capelli per aiutare i giovani ustionati di Crans-Montana. Chi dona può ricevere un taglio gratuito, un gesto semplice ma importante. La comunità si mobilita per sostenere questa iniziativa di solidarietà, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Macerata, 28 gennaio 2026 – Anche Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo prende parte alla catena di solidarietà delle donazioni di capelli per creare parrucche da destinare ai ragazzi ustionati di Crans-Montana. In questi giorni il presidente interprovinciale parrucchieri e aree benessere Daniele Zucchini, insieme a tutto il direttivo, sta contattando gli associati per promuovere l’iniziativa. Taglio e piega gratis a chi dona i capelli. Urta un trasporto speciale in autostrada: muore ragazzo di 22 anni In cambio dei capelli, taglio e piega gratis. Ciocche di capelli naturali, non decolorati o trattati, lunghe almeno 25-30 centimetri, che saranno destinate a un’associazione svizzera, la Rolph Ag, la quale si occupa della realizzazione di parrucche, una delle realtà impegnate a creare protesi per i sopravvissuti del rogo di Capodanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macerata, l’aiuto ai feriti di Crans Montana: “Taglio gratis a chi dona i capelli”

A Como, è possibile partecipare a un’iniziativa solidale nata in Svizzera, che offre un taglio e piega gratuiti in cambio della donazione dei capelli.

Pavia, 21 gennaio 2026 – Chi dona i propri capelli per i feriti dell’incendio di Crans-Montana può usufruire di un taglio gratuito.

