Cara Delevingne sfoggia un nuovo taglio di capelli che sta facendo impazzire i fan. La modella ha rivoluzionato la sua immagine, lasciando alle spalle la testa rasata e mostrando un look più lungo, da copiare subito se si hanno i capelli lunghi. I suoi follower già commentano entusiasti, mentre lei sembra aver trovato la sua nuova forma.

Rivali? Impossibili da trovare, ora. Il taglio capelli lunghi che Cara Delevingne ha appena indossato e mostrato, con la potenza rivoluzionaria che sola lei ha nel stravolgere la sua immagine (vi ricordate la sua testa rasata?), è davvero il più bello del momento. C’erano una volta i romantici e a volte boccolosi, Butterfly Cut. Romantici già nel nome. Ma il taglio che la super modella e attrice ha scelto ha messaggi grintosi da inviare a chi lo osserva. Di quale taglio si tratta? Qual è il suo nome? Come abbiamo visto, la famiglia allargata dei tanti tagli capelli contemporanei contiene un vocabolario di nomi che forse non è mai stato così ricco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cara Delevingne e il taglio capelli da copiare subito (se si hanno i capelli lunghi)

Approfondimenti su Cara Delevingne

Ultime notizie su Cara Delevingne

