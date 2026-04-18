Mantova e Avellino sfida per la salvezza | il bivio dei quaranta punti
Quaranta punti ciascuna, lo stesso identico numero che accomuna anche Sudtirol e Sampdoria.Al "Carlo Martelli" di Mantova, oggi, sabato 18 aprile alle 15:00, si gioca una partita che vale più di tre punti: vale la distanza da una zona playout che, a sette giornate dalla fine, resta ancora.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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