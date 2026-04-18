Negli ultimi due anni, il numero di aggressioni contro operatori sanitari è aumentato in modo significativo. Secondo i dati più recenti, le segnalazioni sono passate da circa 18.000 nel 2024 a oltre 22.000 nel 2025. Per monitorare meglio questa problematica, è stata sviluppata un’app dedicata a raccogliere e documentare gli episodi di violenza.

Crescono le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari: secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie si è passati da circa 18mila episodi segnalati nel 2024 a oltre 22mila nel 2025. È partendo da questi elementi che Rugani Hospital ha ospitato il seminario ’La violenza non cura. Operatori sicuri, pazienti sicuri’. Ad aprire i lavori è stata l’ad Maria Paola Potecchi, seguita da Alberto Brunelli, presidente Fondazione Violetta Caprotti e della Fondazione Noi siamo Paola. Anche Unisi in campo, con un’app contro la violenza, presentata dal professor Giovanni Calvellini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza su operatori sanitari, un’app per inchiodare il fenomeno

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