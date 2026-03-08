Educazione finanziaria rafforza l’autonomia economica delle donne e riduce il gender gap

L'educazione finanziaria è diventata un tema centrale per migliorare l'autonomia economica delle donne. I dati mostrano come competenze più basse e un minore accesso agli strumenti bancari siano ancora diffusi tra le donne, spesso influenzati da stereotipi di genere. Questo scenario evidenzia le differenze esistenti e la necessità di interventi mirati per colmare il divario.

Avere un conto in banca, amministrare consapevolmente il proprio denaro e prendere decisioni informate a riguardo: l’indipendenza economica è una condizione fondamentale per la libertà e l’emancipazione delle donne. Ma, come registra l’Edufin Index 2025, le donne riportano in media 5 punti in meno degli uomini nelle competenze finanziarie - 54 contro 59 – mentre il gender gap più ampio si registra in Sardegna. A pesare, nel gap, gli stereotipi di genere per cui le donne sarebbero meno capaci di possedere e gestire le risorse finanziarie: false credenze che ostacolano bambine e ragazze già nei primi anni di scuola, durante cui cominciano ad avere minore fiducia nelle proprie capacità matematiche e finanziarie. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

