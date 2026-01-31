Patto per autonomia e libertà Reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza

Ieri pomeriggio a Palazzo della Corgna si è firmato un nuovo accordo tra Comune, Arpal Umbria, associazioni e sindacati. L’obiettivo è aiutare le donne vittime di violenza a trovare un lavoro e ricostruire una vita autonoma. La firma segna un passo importante per mettere in moto servizi e opportunità che favoriscano il reinserimento lavorativo e il riscatto di chi ha subito violenza. Ora si aspettano azioni concrete per mettere in pratica quanto deciso.

L'autonomia economica come chiave per spezzare le catene della violenza. È questo il fulcro del Protocollo d'Intesa siglato ieri pomeriggio nella Sala dell'Investitura di Palazzo della Corgna, un patto di comunità che vede schierati il Comune di Castiglione del Lago, Arpal Umbria, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. L'obiettivo è chiaro: garantire alle donne in uscita da percorsi di abuso un reinserimento lavorativo reale e dignitoso, unico strumento capace di assicurare una libertà che non sia solo formale, ma sostanziale. L'iniziativa, presentata dall'assessora Mariella Spadoni e sostenuta dal sindaco Matteo Burico, è il risultato di un lavoro di concertazione che è stato avviato nel 2025.

