Violenza a Montelupone | già ai domiciliari aggredisce la moglie

Nella mattinata di ieri, a Montelupone, un uomo di 45 anni è stato sottoposto a fermo dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito la moglie di 44 anni. Nonostante fosse già ai domiciliari, l’uomo ha avuto un comportamento violento, coinvolgendo entrambe le vittime in un episodio di aggressione fisica e verbale. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica.

Un uomo di 45 anni è stato portato via dalle forze dell’ordine nella mattinata di ieri a Montelupone, nel territorio di Macerata, dopo aver aggredito fisicamente e verbalmente la moglie di 44 anni. Lo scontro violento, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia, è scaturito da tensioni legate a questioni di natura economica. La vittima, dopo aver subito diverse lesioni a causa delle percosse subite, è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi nella casa di un vicino prima dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento delle forze dell’ordine e il profilo del fermato. Le pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Recanati sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’aggressione, ricevendo supporto dai colleghi della Stazione di Montelupone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza a Montelupone: già ai domiciliari aggredisce la moglie Notizie correlate Leggi anche: Lusciano, picchia la moglie dopo una lite: arrestato 38enne già ai domiciliari Cosenza: violenza domestica, uomo ai domiciliari per lesioni aggravate alla moglie. Indagini in corso.Cosenza, arresto per violenza domestica: un uomo in custodia cautelare dopo l’aggressione alla moglie Cosenza – Un uomo è stato arrestato a Cosenza...