Nella notte, nel centro di Certaldo, è scoppiata una rissa che ha coinvolto diverse persone. Durante l’episodio, due individui sono rimasti feriti al volto, con uno di loro portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno assistito anche altre due persone. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate a gestire la situazione.

CERTALDO Una rissa scoppiata nel cuore della notte con un bilancio di due persone ferite in modo più grave, di cui una portata in pronto soccorso, e altre due assistere sul posto dai soccorritori del 118. E’ successo in via Gozzoli, nel comune di Certaldo, poco prima delle due di domenica scorsa. Il parapiglia è avvenuto sulla strada, in mezzo alle abitazioni, anche perché a quell’ora i locali di ritrovo in zona sono già chiusi. Non è chiaro cosa abbia scaldato gli animi e come dalle parole si sia poi passati ai fatti. Di sicuro le persone coinvolte avevano già iniziato a discutere animatamente da diversi minuti. Poi il confronto è degenerato e sono cominciati a volare pugni e cazzotti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenta rissa per strada: volano cazzotti, due persone ferite al volto

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